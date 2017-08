(ANSA) - ROMA, 27 AGO - E' convocata per domani, a quanto si apprende, una riunione tecnica al Viminale con il ministro dell'Interno, Marco Minniti, per discutere del tema degli sgomberi di edifici occupati e delle linee guida da approntare. In quest'occasione Minniti indicherà ed esaminerà con i suoi collaboratori come definire le stesse linee guida. Al centro anche, ma non solo, il tema dei migranti. Non è ancora deciso, invece, sottolineano fonti del ministero, quando la circolare Minniti, che deve ancora essere messa a punto, verrà emanata. Una delle ipotesi più concrete allo studio per individuare soluzione abitative alternative per gli occupanti prima di procedere agli sgomberi ci sarebbe quella di utilizzare il vasti patrimonio di edifici confiscati alle organizzazioni criminali e alle mafie.