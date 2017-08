Papa, prego per Rohingya, basta persecuzioni

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 27 AGO - "Sono arrivate tristi notizie su persecuzioni religiose ai nostri fratelli Rohingya. Vorrei esprimere tutta mia vicinanza a loro. Chiediamo a Dio di salvarli e di suscitare uomini e donne di buona volontà" che possano dare loro aiuto. Lo ha detto il Papa all'Angelus invitando i fedeli: "Preghiamo per i fratelli Rohingya". I Rohingya sono una minoranza di musulmani da tempo soggetti a discriminazioni in Birmania. In questi ultimi giorni i militari avrebbero sparato su civili di questa minoranza che stanno cercando di lasciare il Myanmar (Birmania) per rifugiarsi in Bangladesh. Il Papa ha pregato all'Angelus anche per le popolazioni asiatiche colpite dalle alluvioni. "Cari fratelli e sorelle, nei giorni scorsi, grandi alluvioni hanno colpito il Bangladesh, il Nepal e l'India. Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni e prego per le vittime e per quanti soffrono a causa di questa calamità", ha detto Papa Francesco.