(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 27 AGO - La Chiesa è una "casa con fondamenta solide ma dove non mancano le crepe, e che ha continuo bisogno di essere riparata". Lo ha detto il Papa all'Angelus sottolineando che "anche con noi, oggi, Gesù vuole continuare a costruire la sua Chiesa". "Noi certamente non ci sentiamo delle rocce, ma solo delle piccole pietre. Tuttavia, nessuna piccola pietra è inutile". "Tutti noi, per quanto piccoli, siamo resi 'pietre vive'" e "abbiamo un posto e una missione nella Chiesa"."Sempre la Chiesa ha bisogno di essere riformata, di essere riparata", ha aggiunto Papa Francesco.