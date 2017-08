Sicilia: Navarra, nessun passo indietro

(ANSA) - PALERMO, 27 AGO - "L'assemblea del 29 luglio mi ha affidato il mandato di costruire una coalizione in grado di unire le forze della sinistra siciliana e i movimenti, le associazioni, le realtà di lotta nei territori in grado di costruire un progetto di svolta e di cambiamento reale e concreto della Sicilia. Il tratto di strada che abbiamo fin qui percorso è significativamente positivo". Lo dice Ottavio Navarra, candidato governatore della sinistra radicale dopo la decisione di Mdp di scegliere per palazzo d'Orleans Claudio Fava. "Come ho sempre sostenuto, - ha aggiunto - il mio mandato è nelle mani dell'intera coalizione che presto si riunirà. Da parte mia, dunque, nessun passo indietro se non sono chiari i contorni di questo lavoro" ma "se l'intera coalizione dovesse scegliere unitariamente per la guida del progetto altre soluzioni io farò un passo indietro. Senza strapuntini e prebende che non appartengono alla mia formazione politica".