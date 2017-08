(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Se fosse vero quel che anticipano i quotidiani, ovvero che il ministero degli Interni sta varando una direttiva per dare ai Prefetti il potere di requisire edifici pubblici vuoti per riempirli degli immigrati che occupano abusivamente stabili privati, allora la toppa sarebbe peggio del buco". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, che definisce "folle" la linea scelta dal Viminale. "E' impensabile - sostiene l'esponente leghista - scavalcare le leggi vigenti, che prevedono gli sgomberi, e premiare chi occupa abusivamente dandogli un'altra sistemazione per di più a spese dei contribuenti. No, non funziona così: chi occupa va sgomberato, con le buone o con le cattive, e poi deve andarsene altrove".