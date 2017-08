Migranti in piscina: Civati, stop intimidazioni fasciste

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Le immagini dei fascisti che sfilano all'ingresso in chiesa contro Don Massimo Biancalani sono un chiaro episodio di squadrismo su cui non si può tacere. Queste persone non possono agire in spregio alla legalità con intimidazioni e istigazione alla violenza. L'Italia antifascista non si volti dall'altra parte: serve una mobilitazione". È quanto afferma il deputato e segretario di Possibile, Pippo Civati, in merito alla presenza di estremisti di destra alla messa di Vicofaro, in provincia di Pistoia. "Il problema non è chi va a messa - aggiunge il parlamentare - ma da laici sottolineiamo il dovere delle Istituzioni di far rispettare la legge, contrastando episodi di apologia del fascismo che sfociano in fatti del genere. La parata dei fascisti a Vicofaro, seppure isolata dalla presenza di molte persone che li hanno fischiati, è solo un altro capitolo di un'estate avvelenata da fenomeni di razzismo e intolleranza".