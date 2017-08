Migranti: Vertice Parigi, bene codice Italia su ong

(ANSA) - BRUXELLES, 27 AGO - "Il salvataggio in mare resta una priorità. Germania, Francia, Spagna e l'Alto rappresentante Ue si felicitano per le misure prese dall'Italia nel pieno rispetto del diritto internazionale. Il codice di condotta in materia di salvataggi in mare è un passo avanti positivo che consente di migliorare coordinamento e efficacia dei salvataggi. I capi di Stato e di governo chiedono a tutte le Ong che operano in zona di firmare il codice e di rispettarlo": è un passaggio del documento del vertice di domani a Parigi tra Macron, Gentiloni, Merkel e Rajoy. "In partenariato con Ue, Germania, Spagna, Francia e Italia continueranno a migliorare la cooperazione economica con le comunità locali che si trovano lungo le rotte migratorie, in particolare nella regione dell'Agadez (Niger) e in Libia, al fine di creare fonti di guadagno alternative e renderle indipendenti dai trafficanti di esseri umani. Il progetto italiano di cooperazione con 14 comunità locali sulle rotte migratorie in Libia è molto opportuno", è scritto