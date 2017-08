Gb: attentato simulato, irruzione a Westminster in 5 minuti

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Un finto attacco terroristico inscenato dalle forze di polizia britanniche qualche mese fa ha messo a nudo l'enorme vulnerabilità di Westminster. Secondo il Telegraph, che rivela in esclusiva la notizia, nell'attentato simulato i terroristi sono riusciti a penetrare nel parlamento in meno di 5 minuti e poi ad uccidere oltre 100 deputati. L'esercitazione, scrive il giornale conservatore, è avvenuta a notte fonda, mesi fa, quando Westminster era chiuso per ferie. E i risultati sono stati tenuti segreti alla maggior parte dei parlamentari. Stando alla ricostruzione del giornale, i finti terroristi sono arrivati dal fiume a bordo di un barca. In meno di cinque minuti sono riusciti a fare irruzione nella Camera dei comuni e compiere una strage. In realtà, la sicurezza a Westminster è stata rafforzata dopo l'attacco di cinque mesi fa. Ma se gli ingressi che si affacciano sul fiume sono adesso sorvegliati da un poliziotto armato, non è ancora stata installata una barriera sul Tamigi per bloccare le imbarcazioni