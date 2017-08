Drone in volo sul Pantheon: fermato un turista Usa

Questa mattina un drone di piccole dimensioni in volo sopra al Pantheon, in piazza della Rotonda a Roma, è stato avvistato dai carabinieri in servizio di vigilanza al Senato della Repubblica e dai militari dell’Esercito Italiano impiegati nell’Operazione Strade Sicure a guida Brigata Granatieri di Sardegna.

Subito è scattata la procedura d’intervento per rintracciare la persona che stava pilotando il quadricottero: in zona sono confluite le pattuglie della stazione Roma piazza Farnese e della Compagnia Roma Centro che hanno individuato il «pilota», un cittadino statunitense di 37 anni a Roma per turismo, che è stato esortato a far atterrare immediatamente il velivolo. Portato in caserma per i successivi accertamenti, l’uomo è stato denunciato per la violazione dell’articolo 1102 del Codice della Navigazione - violazione del divieto di sorvolo - e per procurato allarme. Il drone e il relativo radiocomando sono stati sequestrati. Proprio ieri un altro drone aveva sorvolato il Vaticano.

All’alba di ieri, infatti, nella zona del Vaticano per un paio d’ore era scattato l’allarme per un piccolo drone sospetto, di tipo commerciale. Sono subito state attivate le misure antiterrorismo e nella zona sono confluiti carabinieri e polizia con l’ausilio di un elicottero. Il drone è poi atterrato in un piccolo quadrilatero compreso tra Borgo Pio, Borgo Angelico, Porta Angelica e via del Mascherino, a pochi metri da piazza San Pietro, ma non è stato trovato.

A quanto si apprende, gli investigatori escludono una correlazione tra il drone del Vaticano e quello del Pantheon.