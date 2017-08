(ANSA) - VENEZIA, 27 AGO - Un allarme bomba per uno zainetto abbandonato a piazzale Roma, a Venezia, ha bloccato di fatto nel pomeriggio la città per circa un'ora, a pochi giorni dall'inaugurazione della Mostra del Cinema, evento considerato particolarmente a rischio-terrorismo. Sul luogo del ritrovamento si sono recati gli artificieri della Questura e tre squadre dei vigili del fuoco. A titolo precauzionale è stato fermato per circa mezz'ora il people mover, la funicolare che collega il park del Tronchetto con piazzale Roma, fino alla scoperta che dentro lo zaino vi era un pallone da calcio.