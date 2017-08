Carnevale Notting Hill ricorda le vittime di Grenfell

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Il Carnevale di Notting Hill, il più grande festival di strada del Regno Unito, simbolo e celebrazione della Londra multietnica è iniziato nella capitale britannica con il ricordo delle vittime dell'incendio alla Grenfell Tower. Sopravvissuti, abitanti del quartiere dove sorge il grattacielo devastato dalle fiamme, si sono unite in una preghiera interreligiosa alla presenza del sindaco di Londra Sadiq Khan. Presenti anche i vigili del fuoco, accolti con applausi e lacrime dalle tante persone presenti. Alle 15 si è tenuto un minuto di silenzio in memoria delle 80 vittime, tra le quali gli italiani Gloria Trevisan e Marco Gottardi. Il momento di commemorazione è previsto anche per domani, mentre è stata creata un'area apposita per lasciare fiori, candele e biglietti. Nei punti in cui la torre è visibile, sono stati affissi dei cartelli in cui si chiede alle migliaia di londinesi e turisti che parteciperanno al Carnevale di non "scattare foto al luogo della nostra perdita dolorosa".