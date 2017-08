Scritta contro vaccini su bus Roma, Atac avvia accertamenti

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Vaccinati sto c....." è la scritta apparsa stamani sul display di un bus di Roma dell'Atac, la municipalizzata dei trasporti capitolini che informa di aver "immediatamente avviato tutti gli accertamenti utili ad individuare le responsabilità e conseguenze derivanti dall'uso improprio del display". La foto della scritta è stata pubblicata su Facebook. Il bus di linea in questione, spiega l'azienda, "stamattina è stato tabellato con una scritta contro le vaccinazioni. Al termine dei necessari approfondimenti, l'azienda prenderà ogni provvedimento non solo a carico del conducente, ma anche di eventuali altri responsabili, che col proprio comportamento avessero favorito, in qualsiasi modo, la grave ed inaccettabile violazione dei regolamenti aziendali e conseguente danno all'immagine della società".