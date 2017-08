Casapound, a Ostia striscione contro prete candidato

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "De Donno: da prete a candidato, comizi in chiesa e prima l'immigrato". E' lo striscione esposto stamani a Ostia, sul litorale romano, da Casapound davanti alla chiesa Santa Monica, il cui parroco Franco De Donno, responsabile della Caritas locale e 'difensore' dei migranti, oggi si è congedato dai parrocchiani e ha ufficialmente annunciato di candidarsi alla presidenza del X Municipio, al voto a ottobre. "È discutibile la scelta di un prete di scendere in politica - dice Luca Marsella, candidato di CasaPound a Ostia - ma è inaccettabile che De Donno faccia comizi in una chiesa. Non siamo tuttavia stupiti: proprio nei locali di Santa Monica i centri sociali hanno organizzato manifestazioni politiche che chiedevano la chiusura delle nostre sedi e De Donno è lo stesso che si rifiutò di benedire la targa di Alberto Giaquinto, militante Msi ucciso negli anni '70". CasaPound? Stanno facendo da tanto tempo una campagna elettorale in mio favore, senza volerlo..." commenta il sacerdote.