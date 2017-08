Afghanistan: premier Pakistan,'strategia Usa fallirà ancora'

(ANSA) - ISLAMABAD, 28 AGO - La strategia americana per l'Afghanistan illustrata di recente dal presidente Donald Trump "è condannata al fallimento", come già avvenuto con i progetti delle precedenti amministrazioni Usa. Lo ha dichiarato il primo ministro pachistano, Shahid Khaqan Abbasi. In una intervista con l'agenzia di stampa Bloomberg citata da Radio Pakistan, Abbasi ha sottolineato la necessità di una soluzione politica e non militare in Afghanistan. "Fin dal primo giorno - ha insistito - abbiamo detto molto chiaramente che la strategia militare in Afghanistan non funziona e non funzionerà". Il premier ha ribadito che il Pakistan non intende permettere a nessuno di combattere la guerra afghana sul suo suolo.