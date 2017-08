Trump: media, pensava a grattacielo a Mosca durante campagna

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - La Trump Organization lavorava a un piano per la costruzione di un'imponente Trump Tower a Mosca a cavallo tra il 2015 e il 2016, proprio quando l'allora aspirante alla Casa Bianca era impegnato nella campagna elettorale: lo scrive oggi il quotidiano britannico Independent, che cita numerose persone a conoscenza del progetto e nuovi documenti esaminati dai legali della società. Un imprenditore edile nato nell'ex Unione Sovietica ed emigrato negli Usa all'età di sei anni, Felix Sater, scrive il giornale, esortò Trump a visitare Mosca per promuovere la proposta e, in un'email inviata nel novembre del 2015 previde che presto la Trump Organization avrebbe festeggiato sia il più grande progetto immobiliare della storia, sia l'elezione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.