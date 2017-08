India: linciati due giovani accusati di furto di bestiame

(ANSA) - NEW DELHI, 28 AGO - Due giovani indiani sono stati linciati in un villaggio dello Stato di West Bengala da una folla che li ha accusato di aver rubato il bestiame che trasportavano a bordo di un furgone. Lo riferisce oggi il portale di notizie One India. L'incidente è avvenuto ieri prima dell'alba nel villaggio di Barohalia dove gli abitanti hanno bloccato il veicolo interrogando sommariamente i due giovani di 19 e 20 anni che si trovavano a bordo. Non avendo ottenuto risposte convincenti sull'origine e la destinazione del bestiame, la gente ha dedotto che gli animali fossero stati rubati, come avvenuto più volte in passato per essere rivenduti nel vicino Bangladesh, ed ha deciso di impartire ai due una dura lezione.