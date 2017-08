(ANSA) - VENEZIA, 28 AGO - Un 25enne vicentino di origini marocchine è stato arrestato dai Carabinieri per violenza sessuale nei confronti di una 17enne paraguaiana ma residente nel veronese dopo un incontro in discoteca a Jesolo. Secondo quanto riferito dalla giovane, i due si sarebbero conosciuti sabato sera e insieme sarebbero usciti dal locale, come testimoniano le immagini della videosorveglianza. Poco dopo la ragazza si è ripresentata all'ingresso in stato confusionale, riferendo alle amiche di essere stata violentata.