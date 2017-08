Terremoto: 3 casette da Umbri Bruxelles e due città venete

(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - Donare tre "casette" ad altrettante famiglie di Norcia rimaste senza abitazione dopo il terremoto dello scorso anno: l'Associazione degli Umbri a Bruxelles ha destinato a questo obiettivo la somma raccolta nel febbraio scorso in occasione di una festa nella capitale belga. A questi fondi si sono aggiunti a quelli raccolti da gruppi di volontari di Conegliano e di Spresiano, città in provincia di Treviso. "Le casette sono state installate e verranno inaugurate domenica 17 settembre", rende noto Francesca Cionco, presidente dell'Associazione, rivolgendo - in un comunicato della Regione - agli "amici degli umbri un immenso grazie per aver partecipato alla raccolta fondi. Grazie alla vostra generosità abbiamo raccolto 3.000 euro con i quali l'Associazione ha contribuito ad acquistare tre casette di legno destinate a Norcia". Cionco invita anche gli associati alla festa dell'inaugurazione delle casette "sperando che possiate cogliere questa occasione per un viaggio nella verde Umbria". La festa avrà inizio sabato 16 settembre, alle 21, con un concerto in piazza San Benedetto a Norcia in cui si esibiranno i giovani strumentisti dell'Orchestra Albinuti junior (composta da allievi degli Istituti musicali di Spresiano e Conegliano e della Scuola di musica di Treviso) e il complesso bandistico Città di Norcia. Domenica 17, alle 11,30, la cerimonia di inaugurazione delle casette (via Case sparse, località Opaco), per la quale si sta organizzando la partecipazione di volontari e cittadini nelle due città venete, seguita da un pranzo a cura della Pro Loco di Norcia. (ANSA).