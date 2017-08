(ANSA) - PALERMO, 28 AGO - "Crediamo che le proposte di candidare personalità, tra cui quella di Claudio Fava, siano importanti e debbano servire a ricomporre quello che già c'è, ma anche allargare ulteriormente il campo, che non deve essere percepito semplicemente come quello dell'unità a sinistra, ma ambire a diventare una alternativa di governo. Il 3 settembre è già stata convocata l'assemblea regionale di Sinistra italiana, che formalizzerà le proposte relative a metodo e programma, da sottoporre immediatamente dopo alla consultazione di tutte e tutti gli iscritti siciliani". E' quanto si legge in una nota di Si da Palermo, dopo che due giorni fa il nome dell'attuale vicepresidente dell'Antimafia era stato lanciato da Mdp.