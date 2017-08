(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Papa Francesco compirà un viaggio apostolico in Myanmar dal 27 al 30 novembre 2017 e in Bangladesh dal 30 novembre al 2 dicembre 2017. Lo ha reso noto il direttore della sala stampa della Santa Sede Greg Burke. La visita in Myanmar (Birmania) sarà la prima di un pontefice nel Paese; per il Bangladesh si tratta invece della terza visita di un Papa, dopo quella di Paolo VI nel 1970, "ma allora la città di Dacca - ricorda 'il sismografo', sito di informazione vaticana - apparteneva al Pakistan". Poi a visitare il Bangladesh fu anche Giovanni Paolo II nel 1986 e in quell'occasione incontrò una delegazione della chiesa birmana.