(ANSA) - NEW DELHI, 28 AGO - Il guru indiano Gurmeet Ram Rahim, riconosciuto venerdì colpevole di stupro di due seguaci nel 2002, è stato condannato oggi a 10 anni di carcere. Lo riferisce Republic Tv di New Delhi. Nel corso del dibattito odierno svoltosi in una sala della prigione di Rohtak trasformata in tribunale in cui accusa e difesa hanno ribadito le loro posizioni, rispettivamente per il massimo e il minimo della pena prevista, il guru ha ammesso le proprie responsabilità chiedendo clemenza al giudice.