Gb: bimba cristiana in affido musulmani,toltale croce

(ANSA) - LONDRA, 28 AGO - E' polemica in Gran Bretagna attorno al caso di una bambina di 5 anni, "bianca e cristiana" come la definisce il Times, che è stata data in affidamento a famiglie musulmane di Londra. Avrebbero obbligato la piccola a non indossare un crocifisso e a imparare la lingua araba, e, riporta sempre il giornale, non potrebbe mangiare il suo piatto preferito, gli spaghetti alla carbonara, perchè contiene maiale, alimento non consentito dalla religione islamica. La bimba è stata allontanata dalla sua famiglia d'origine e affidata negli ultimi sei mesi a due famiglie musulmane di Londra. Il Times ha visto documenti riservati del municipio di Tower Hamlets, in cui un responsabile dei servizi sociali descrive le forti difficoltà della piccola ad ambientarsi nelle sue nuove case dove "non si parla inglese".