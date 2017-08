Guterres, chiedere distruzione Israele è antisemitismo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 AGO - Gli appelli alla distruzione di Israele sono "una forma moderna di antisemitismo e non li permetteremo". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres che, da ieri sera per la prima volta in visita nella regione per tre giorni, ha incontrato in mattinata il presidente israeliano Reuven Rivlin. Questi ha chiesto al segretario generale dell'Onu che si fermino "le discriminazioni contro Israele da parte di numerose istituzioni e agenzie delle Nazioni Unite". Rivlin ha anche sollecitato un intervento di Guterres affinchè Hamas rilasci i civili israeliani trattenuti a Gaza e i corpi dei soldati scomparsi nella Striscia nel corso della guerra del 2014. Guterres prima di Rivlin ha visitato Yad Vashem; oggi vedrà il premier Benyamin Netanyahu e nei prossimi giorni i palestinesi a Ramallah. (ANSAmed).