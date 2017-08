Migranti: Viminale, cabina regia Libia-Ciad-Mali-Niger

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Rafforzare la capacità di controllo dei confini marittimi e terrestri, contrasto al terrorismo e ai trafficanti, costituzione di una Task Force ad alto livello delle forze di sicurezza, maggiore coinvolgimento di Oim e Unhcr per realizzare in Niger e Ciad e migliorare in Libia i centri di accoglienza per migranti irregolari uniformandoli agli standard umanitari internazionali, implementare con il sostegno finanziario e tecnico dell'Ue le politiche di rimpatrio volontario. Sono questi i punti qualificanti discussi oggi al Viminale nella seconda riunione della "Cabina di Regia" dei Ministri dell'Interno di Ciad, Italia, Libia, Mali e Niger. La task force, che presto si riunirà a Roma, punta soprattutto a un maggiore coinvolgimento su tutti questi temi dei paesi coinvolti nella cabina di regia.