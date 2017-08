(ANSA) - BOLOGNA, 28 AGO - "Surreale": così il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, definisce l'ipotesi di separare l'Emilia dalla Romagna, alla luce della proposta della Lega Nord di indire un referendum per dividere le due 'anime' della regione. La considerazione, scritta da Bonaccini sul suo account Twitter, è a commento di una classifica pubblicata oggi da 'Il Sole 24 Ore' e che vede l'Emilia-Romagna prima in Italia per esportazioni pro-capite e, insieme a Veneto e Lombardia, tra le migliori in Europa. "Export: @RegioneER sul tetto d'Europa e prima tra le regioni italiane - osserva Bonaccini nel tweet - e poi qualcuno vorrebbe separare l'Emilia dalla Romagna: surreale".(ANSA).