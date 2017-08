Sosta selvaggia, a Biella sindaco fotografa auto in divieto

(ANSA) - BIELLA, 28 AGO - Il sindaco di Biella, Marco Cavicchioli, del Pd, con lo smartphone va a caccia di auto in sosta e la Lega Nord protesta. Sarebbero oltre quaranta i biellesi colti in flagrante in questo modo e che starebbero per ricevere una multa per aver parcheggiato male in città. Uno di questi automobilisti si è rivolto, però, ai rappresentati del Carroccio per aver visto direttamente il primo cittadino riprendere la sua vettura. Secondo la Lega, infatti, la fotografia senza un controllo sul posto da parte dei vigili urbani, non sarebbe sufficiente per elevare la multa. Ora il fascicolo raccolto dal consigliere leghista Giacomo Moscarola (che avendo accesso agli atti ha verificato la quantità di multe pronte a essere spedite) verrà portato in Prefettura: "il sindaco ha commesso un illecito contro il codice della strada e il codice penale" spiega.(ANSA).