Cittadinanza onoraria di Ventotene a Roberto Sommella

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Un riconoscimento per i suoi meriti divulgativi e per aver avviato la creazione di una Scuola di cittadinanza europea nell'isola pontina. Con queste motivazioni il Comune di Ventotene ha insignito della cittadinanza onoraria Roberto Sommella. Presidente della Nuova Europa, associazione non profit per la diffusione dei valori solidali nell'Unione, già organizzatrice del Ventotene Europa Festival, Sommella, giornalista e scrittore, direttore delle Relazioni Esterne dell'Antitrust, da tempo si batte con i suoi articoli e i suoi libri (L'euro è di tutti, Euxit, uscita di sicurezza per l'Europa) per arrivare ad una vera federazione di Stati e per concretizzare il sogno di un'Europa forte e unita politicamente.