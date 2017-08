(ANSA) - VENEZIA, 28 AGO - E' stata ultimata la notte scorsa la posa di tre new jersey di cemento all'accesso di Piazzale Roma, a Venezia, nell'ambito delle misure antiterrorismo disposte in occasione della prossima Mostra del Cinema. Stamane è arrivato anche un Lince del Reggimento Lagunari Serenissima, mezzo blindato che è stato posto all'ingresso del terminal automobilistico della città per evitare che vi possano essere attentati come quello attuato a Barcellona. Chi arriverà in laguna in auto o con i mezzi pubblici, dunque, sarà costretto a percorsi obbligati, segnalati a partire da San Giuliano.