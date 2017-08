Migranti sgomberati: movimenti, Prefettura respinge lettera

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Stiamo assistendo all'ennesimo cambio di carte in tavola. Sabato ci avevano detto di consegnare in Prefettura una lettera per richiedere la convocazione di un tavolo interistituzionale sull'emergenza abitativa. Ora ci dicono che dobbiamo presentarla prima in Campidoglio. E' scandaloso che la prefettura non voglia farsi carico di prendere formalmente la lettera". Così Margherita Grazioli dei movimenti di lotta per l'abitare arrivata davanti alla prefettura per presentare una richiesta di incontro. Alla proposta delle forze di polizia presenti davanti al palazzo: "La portiamo noi in Comune per velocizzare l'iter" dai movimenti hanno risposto: "No, ci state prendendo in giro. E' una questione politica. Le istituzioni non rispettano gli impegni presi. Cambiano le carte in tavolo".