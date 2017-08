Stupri Rimini: Comune e categorie, a disposizione vittime

(ANSA) - RIMINI, 28 AGO - L'intera città "si stringe" attorno alle vittime dell'aggressione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, quando un branco di quattro ragazzi prima ha violentato sulla spiaggia di Miramare una turista polacca e picchiato e rapinato l'amico che era con lei sulla battigia e poi violentato una prostituta transessuale sulla Statale. A manifestare la vicinanza di Rimini è il vicesindaco della città romagnola, Gloria Lisi, che ha incontrato i rappresentanti di una ventina di associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria del territorio che si dicono "a disposizione per ogni loro necessità". "Una presenza così massiccia ad un tavolo convocato nel giro di poche ore è già la prima importante risposta di slancio e di cuore - osserva Lisi - di una Rimini profondamente turbata da un episodio di brutalità inaudita". La città "si stringe intorno alle tre vittime, non solo simbolicamente ma concretamente", mettendosi "a disposizione per qualsiasi necessità". (ANSA).