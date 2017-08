In piazza del Quirinale collocate stamani 40 fioriere

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Sono state posizionate stamattina quaranta fioriere nell'area del Quirinale. Le fioriere, con all'interno degli oleandri, circondano il perimetro di piazza del Quirinale, lasciando in un punto la possibilità del passaggio alle auto di servizio. La misura anti-terrorismo fa parte di quelle varate all'indomani degli attentati a Barcellona prevedendo una serie di barriere nelle aree pedonali o più frequentate da romani e turisti. In particolare, le barriere antiterrorismo nella Capitale sono già comparse nei giorni scorsi in via dei Fori Imperiali: alla fine di via Cavour all'altezza di largo Corrado Ricci, e all'incrocio con Piazza Venezia. Altre fioriere sono previste anche a protezione della parte pedonale di via del Corso da Largo Goldoni e a piazza del Popolo.