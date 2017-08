(ANSA) - WASHINGTON, 28 AGO - Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza in Louisiana e disposto l'assistenza federale in seguito al passaggio dell'uragano Harvey. Lo rende noto la Casa Bianca. Intanto il mondo delle grande aziende Usa Si mobilita per aiutare le persone colpite in Texas. Tra i primi donatori, quasi tutti alla Croce Rossa, Apple, Google (500 mila dlr), Exxon Mobil (500 mila dlr). Caterpillar (300 mila dlr), Humana (250 mila dlr), Lowe,s (500 mila dlr), United Airlines (100 mila dlr piu' bonus miglia a chi fa donazioni), Walmart (1 mln dlr), Western Union (30 mila dlr).