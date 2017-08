Vaccini: Emiliano, assisteremo cittadini in ricorsi

(ANSA) - BARI, 28 AGO - Sull'obbligo vaccinale previsto dalla legge 119 "non mi farò dividere la Puglia" in favorevoli e contrari "da chi a Roma, non avendo molto altro da fare, si diverte a scatenare guerre" che "poi dobbiamo affrontare noi, province dell'impero". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, incontrando oggi una delegazione di cittadini ed esponenti di associazioni contrari all'obbligo vaccinale, ai quali ha offerto il sostegno della Regione nei ricorsi che questi faranno contro la legge consentendo così una valutazione della costituzionalità del provvedimento. Per Emiliano, "i ricorsi che i cittadini faranno davanti ai giudici e poi le eventuali ordinanze dei giudici alla Corte Costituzionale hanno buone prospettive di successo". "Perché - ha rilevato - la legge ha molti errori, molti 'vulnus' e punti di eccesso che potrebbero lasciare alla Corte Costituzionale la possibilità di modificare, in tutto o in parte, gli errori commessi dal Parlamento".