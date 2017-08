Violenza sessuale su figlio di 5 anni, padre arrestato

(ANSA) - ALESSANDRIA, 28 AGO - Violenza sessuale sul figlio di 5 anni: è questa l'accusa che ha portato in carcere un panettiere di 31 anni, dell'alessandrino. I Carabinieri lo hanno scoperto in flagranza di reato durante un incontro protetto, ovvero concordato con magistratura, assistenti sociali e la madre del bambino. L'uomo, infatti, già un anno fa era stato denunciato dalla mamma del piccolo che si era confidato con lei sulle attenzioni particolari che il papà gli riservava. Le accuse non trovarono riscontri consistenti. Tuttavia la donna e il bimbo vennero trasferiti in una comunità protetta, fino ad alcune settimane fa quando sono stati autorizzati incontri di poche ore tra padre e figlio allo scopo di verificare la possibilità di ricomporre un rapporto familiare. Dopo un paio di incontri il bambino ha di nuovo parlato alla madre delle molestie che subiva. Ulteriori accertamenti hanno portato a cogliere sul fatto il 31enne che, vistosi scoperto, ha ammesso le proprie responsabilità. E' detenuto nel carcere di Alessandria. (ANSA).