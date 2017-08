Coppia rapinata all'alba sulla spiaggia da tre stranieri a Pesaro

Terrore in spiaggia a Pesaro all’alba di ieri. Due giovani che si erano appartati su un lettino di uno stabilimento balneare - secondo quanto riferiscono oggi le pagine locali del Resto del Carlino - sono stati rapinati da tre stranieri di colore. E’ successo intorno alle 5 di ieri mattina in uno stabilimento, il Sacro Cuore, in concessione ad un istituto religioso, in fondo a viale Trieste. I tre, pur non dicendo niente, dimostravano di voler rapinare i ragazzi, i quali hanno iniziato a urlare, chiedendo di non far loro del male. Hanno consegnato cellulari e soldi, e lei, una 25enne, è riuscita a fuggire per prima, seguita subito dopo dal ragazzo. In quel momento stava arrivando il camion della nettezza urbana, che è sembrato alla coppia un’ancora di salvezza. Chiamati i carabinieri, i militari hanno perlustrato la spiaggia ma dei rapinatori si sono perse le tracce insieme ai due cellulari dei ragazzi, un iphone e un Samsung, oltre ai pochi soldi che avevano. I due, sotto choc, hanno presentato denuncia.