(ANSA) - LONDRA, 28 AGO - Circa 1 milione di cittadini Ue che lavorano nel Regno Unito pensano, o già progettano, di lasciare il Paese dopo la Brexit. E' quanto emerge da un sondaggio condotto della Kpmg, secondo cui si tratta in gran parte di persone altamente specializzate, in possesso di diploma di laurea e dottorato. La ragione principale è da ricercare nel fatto che si sentono "meno benvenuti e apprezzati" dopo il referendum sul divorzio britannico dall'Ue, oltre al fatto che il Regno non è più quel luogo che li aveva attratti. Molti di loro inoltre sono pro Unione e contrari alla Brexit.