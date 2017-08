Università: prof della Sapienza, io non sciopero

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Non aderirà allo sciopero dei prof universitari, una protesta contro il blocco degli scatti stipendiali per i docenti strutturati, perchè, spiega, "il problema degli atenei in Italia è ben più ampio e grave". Propone, invece, una giornata di riflessione sulle "drammatiche criticità del sistema universitario". Laura Faranda, docente di Antropologia alla facoltà di Lettere dell'ateneo romano 'La Sapienza', solo omonima dell'ex terrorista, non nuova a forme di protesta anche clamorose, per sollevare il velo sui problemi dell'insegnamento universitario, parla con l'ANSA dello sciopero indetto dai prof universitari a partire da oggi e che rischia di far saltare gli appelli della sessione autunnale. Contro il 'buio' in cui i tagli del governo avevano ridotto la ricerca e la didattica, nel 2010 ideò gli esami al lume di candela in seduta notturna dalle 21 alle 5. Nel 2012, invece, per protestare contro le biblioteche chiuse per mancanza di personale, si trasformò insieme ai colleghi in 'commesso di sala'.