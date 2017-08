Stupri Rimini: commento Fb, associazione sospende dipendente

(ANSA) - BOLOGNA, 28 AGO - "Al di là di ogni ferma condanna morale già espressa, riteniamo che questo comportamento abbia danneggiato gravemente la nostra immagine e abbiamo preso fermi provvedimenti, in base a quanto consentito dalla legge. Nel rispetto delle disposizioni vigenti e del contratto nazionale delle Cooperative sociali, infatti, abbiamo avviato oggi una procedura disciplinare e contestualmente abbiamo sospeso il dipendente in via cautelativa da ogni attività lavorativa". E' questo il primo provvedimento preso dalla cooperativa sociale bolognese Lai-momo nei confronti del loro dipendente che ha postato, nella pagina Fb del Resto del Carlino sulle violenze sessuali di venerdì scorso a Rimini, che lo stupro è "peggio ma solo all'inizio, poi la donna diventa calma ed è un rapporto normale".(ANSA).