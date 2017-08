(ANSA) - PARIGI, 28 AGO - Paolo Gentiloni è giunto all'Eliseo per il vertice sui migranti di Parigi. Al suo arrivo, il premier è stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron nel cortile del palazzo presidenziale. Dopo di lui, sono anche arrivati il premier libico Fayed Al-Sarraj e il presidente del governo spagnolo Mariano Rajoy. I leader si riuniranno ora per il vertice al quale partecipa anche l'Alta Rappresentante per la Politica Estera dell'Ue, Federica Mogherini.