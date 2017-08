Prostituzione minorile vicino a stadio Bari, due arresti

(ANSA) - BARI, 28 AGO - La polizia ha arrestato in flagranza di reato, nei pressi dello stadio San Nicola di Bari, 2 giovani senza fissa dimora, di 37 e 20 anni, con l'accusa di favoreggiamento della prostituzione minorile. I due minorenni rom, entrambi di 15 anni, trovati in compagnia degli arrestati, sono stati affidati ad una comunità. In un furgoncino posizionato in un parcheggio sterrato nelle immediate vicinanze dello stadio, era stata allestita una vera e propria alcova con tappeti e cuscini. Intorno alla mezzanotte di ieri una pattuglia delle Volanti della Questura di Bari, durante consueti servizi di monitoraggio avviati alcuni mesi fa per arginare il fenomeno della prostituzione dei minori rom, si è insospettita per la presenza del furgoncino con al seguito quattro auto, probabilmente di clienti. All'arrivo degli agenti gli automobilisti sono fuggiti mentre gli altri quattro, i due minorenni e i due arrestati, uno di nazionalità italiana e l'altro montenegrino, sono stati bloccati.