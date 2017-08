Killer ricercato: vedova Davide Fabbri chiede aiuto Minniti

(ANSA) - BOLOGNA, 28 AGO - Il comitato Amici di Davide Fabbri e la vedova del barista ucciso da Norbert Feher-Igor Vaclavic l'1 aprile a Riccardina di Budrio (Bologna), chiedono tramite l'avvocato Giorgio Bacchelli aiuto al ministro dell'Interno, Marco Minniti, per sollecitare le indagini per la cattura del latitante e perché sia attuata la legge che prevede indennizzi per le vittime di reati di violenza, "approvata un anni fa" ma ancora in assenza di decreti attuativi, ciò che rende "incerta l'indicazione di chi abbia diritto di ottenere e in che misura indennità da parte dello Stato". La richiesta in una lettera all'ANSA, in cui si precisa che dopo il lancio di una taglia su Igor-Norbert molte segnalazioni sono giunte al Comitato, girate alla Procura. E che diversi investigatori privati si sono offerti di cercare l'assassino. Il Comitato ha anche incontrato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, cui è stata chiesta la mediazione per ottenere un incontro con Minniti. (ANSA).