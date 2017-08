(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Mi sembra opportuno riaffermare il sacrosanto principio cristiano di salvaguardare sempre l'incalpestabile dignità di ogni persona umana a cui non si può mai negare una cura premurosa e un ricovero dignitoso. Sia che si tratti di cittadini italiani che di migranti". Lo ha detto il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, parlando all'Aquila. Parole, queste, che arrivano dopo le polemiche degli sgomberi a Roma. Per Bassetti la "tensione ad andare verso i poveri" non avviene "per motivi ideologici ma per un'ispirazione schiettamente evangelica".