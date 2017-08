(ANSA) - NEW DELHI, 28 AGO - Il guru indiano Gurmeet Ran Rahim dovrà scontare 20 anni in carcere, e non dieci come le fonti legali avevano comunicato in un primo momento. E' quanto è emerso dalla pubblicazione della sentenza di condanna per gli stupri di due sue seguaci. Uno dei suoi avvocati difensori, S.K. Gark, ha spiegato alla tv CnnNews18 che "l'equivoco è nato perchè si è pensato che il giudice avesse emesso due condanne di dieci anni da scontare contemporaneamente, mentre dovranno essere scontate una dopo l'altra" per un totale di 20 anni.