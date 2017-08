(ANSA) - FIRENZE, 28 AGO - Quattro elicotteri della Regione Toscana e due velivoli nazionali (un Canadair e un elicottero del reparto volo di Arezzo) stanno agendo da alcune ore tra Ponte agli Stolli e Lucolena (Firenze), nel Chianti, per l'incendio di un bosco le cui origini, secondo i carabinieri forestali (ex Cfs) sarebbero di origine dolosa. Da terra stanno operando una ventina di squadre di vigili del fuoco e volontari con una cinquantina di unità. L'incendio è di vaste proporzioni. Da stimare la superficie colpita. Il fuoco sta bruciando la vegetazione dal primo pomeriggio. Sempre secondo i carabinieri forestali, sulla natura dolosa dell'incendio ci sarebbero delle segnalazioni, già in corso di verifica. Sul posto anche militari dell'Arma territoriale.