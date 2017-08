Migranti: nave Save Children riprende attività soccorso

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - La nave Vos Hestia di Save the Children ha effettuato oggi, su richiesta e sotto il coordinamento della Guardia Costiera Italiana, il trasbordo di oltre 400 migranti dalla nave Acquarius di Sos Méditerranée e da una nave cargo. Lo rende noto la stessa organizzazione. Si tratta della prima operazione effettuata da Save the Children dopo la ripresa delle attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale. Le operazioni erano state temporaneamente sospese lo scorso 13 agosto in attesa di verificare l'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza ed efficacia, a seguito dell'annuncio da parte della Guardia Costiera Libica sulla definizione di una propria zona Sar di competenza. Save the Children rende noto che continuerà a verificare nei prossimi giorni l'esistenza delle condizioni adeguate per poter operare in sicurezza e piena efficacia nell'area interessata dalle operazioni di ricerca e soccorso.