Iran: morto ex ministro dissidente Yazdi

(ANSA) - TEHERAN, 28 AGO - Il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha ufficialmente espresso cordoglio per la morte dell'ex ministro degli Esteri iraniano Ebrahim Yazdi, leader del 'Nehzat-e Azadi-ye Iran' (Movimento per la libertà dell'Iran), scomparso ieri all'età di 86 anni nella città turca di Izmir dove era sottoposto a cure mediche. Yazdi è stato un personaggio importante nella storia dell'Iran. Oppositore del regime dello Scià, vicino a Khomeini già dall'esilio in Francia, è stato uno dei protagonisti della rivoluzione del 1979 divenendo nello stesso anno vice primo ministro nel governo interinale di Mehdi Bazargan. Dopo le dimissioni del ministro degli Esteri Karim Sanjabi, ad appena tre mesi dalla nomina, ne divenne il successore. Dopo la morte di Bazargan, nel 1995, Yazdi fu nominato al suo posto segretario generale del 'Nehzat-e Azadi-ye Iran'. Considerato una autorevole voce del dissenso, Yazdi è stato arrestato nel 1997 e nel 2009.