Maltempo: violenti temporali in Friuli e a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 28 AGO - Violenti temporali si sono abbattuti nel pomeriggio e in serata su varie zone del Friuli Venezia Giulia, in particolare nell'area della Pedemontana e a Trieste, causando caduta di alberi e qualche palo della luce. A Trieste le raffiche di vento hanno spostato alcuni cassonetti e divelto un gazebo, che è caduto nelle acque del Canale di Ponterosso. Sempre a Trieste numerose le chiamate ai Vigili del fuoco, intervenuti anche per soccorrere un canoista sorpreso dal maltempo.