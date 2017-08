Migranti: Mogherini, isolarsi non porta risultati

(ANSA) - PARIGI, 28 AGO - "Il lavoro congiunto è cominciato e sta iniziando a portare i propri frutti. Solo insieme, sia come europei, sia con i nostri partner africani e del mediterraneo, possiamo dare una risposta efficace. Isolarsi non porterebbe risultati": lo ha detto l'Alta Rappresentate per la Politica Estera Ue, Federica Mogherini, in conferenza stampa all'Eliseo.