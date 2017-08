Piantagione di marijuana individuata da aereo Gdf

(ANSA) - CASERTA, 29 AGO - Erano quasi pronte per il raccolto le 200 piante di marijuana, che sul mercato avrebbero fruttato un guadagno di 700mila euro, sequestrate dalla Guardia di Finanza a Santa Maria La Fossa, nel Casertano. I militari le hanno trovate abilmente nascoste tra un fitto bosco di alberi e altri arbusti, quasi impossibili da notare da terra; decisivi per l'individuazione delle coltivazioni sono stati i controlli effettuati dall'alto dal Reparto Operativo Aeronavale di Napoli. La piantagione, insistente su un fondo agricolo di circa 70.000 metri quadrati, era servita da un impianto di irrigazione che consentiva di selezionare il filare di piante da annaffiare; le piante erano alte oltre tre metri ed avevano concluso il loro ciclo di crescita; in pochi giorni sarebbero state raccolte ed essiccate. Al termine dell'operazione I finanzieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere il proprietario del terreno.(ANSA).