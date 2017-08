Corea Nord: intelligence Seul, Kim padre per la terza volta

(ANSA) - PECHINO, 29 AGO - Il leader nordcoreano Kim Jong-un è diventato padre per la terza volta: il nuovo "fiocco", incerto se rosa o celeste, è stato riferito oggi dall'agenzia d'intelligence di Seul (Nis) nel corso di un'audizione parlamentare. Ri Sol-ju, sposata all'apparenza nel 2009, avrebbe partorito a febbraio, in linea con le voci di una gravidanza a fine 2016 e avvalorata dalla sparizione della donna dai media ufficiali per un periodo di almeno sei mesi. La coppia avrebbe già due figlie che si ritiene siano nate nel 2010 (ma potrebbe in questo caso essersi trattato di un bimbo, secondo alcune fonti sudcoreane) e nel 2013. Durante una visita a Pyongyang di 4 anni fa, l'ex star dell'Nba Dennis Rodman identificò la seconda figlia, avendola anche tenuta in braccio, con il nome di Ju-ae, esaltando sia le qualità "di buon padre" di Kim Jong-un sia nel complesso quelle di una "buona famiglia".